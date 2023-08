L’OM annonce des nouveaux renforts !

Benjamin Labrousse

Ce mercredi, l’OM s’est incliné en amical face au Bayer Leverkusen (1-2) pour 4ème match de préparation avant la reprise. Malgré deux buts encaissés en première période, les hommes de Marcelino ont réduit la marque en fin de rencontre. Certains jeunes joueurs comme Emran Soglo ou encore François-Régis Mughe ont clairement marqué des points auprès du technicien espagnol en vue de la saison prochaine.

Mercredi prochain, l’OM se déplacera en Grèce afin d’affronter le Panathinaikos dans le cadre des demie finales des barrages de la Ligue des Champions. Avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur en la personne de Marcelino mais également celles de nombreuses recrues de taille, le club phocéen s’est rapidement mis au niveau des échéances qui l’attendent.

Incroyable, une nouvelle fake news est annoncée à l’OM https://t.co/Yc5eEa0Esq pic.twitter.com/SIoHJFV25C — le10sport (@le10sport) August 2, 2023

L’OM auteur d’un bon match malgré la défaite

Ce mercredi, l’OM affrontait le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso pour son 4ème match de pré-saison. Si cette rencontre était l’occasion pour la dernière recrue marseillaise Iliman Ndiaye d’effectuer ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs, certains jeunes joueurs se sont également distingués. C’est le cas d’Emran Soglo, qui en l’absence de Renan Lodi, s’est montré très intéressant au poste d’arrière gauche. Même son de cloche pour le Camerounais François-Régis Mughe, entré en jeu en fin de match et auteur de l’unique but marseillais de la soirée.

« S’ils ont joué ce soir, c’est qu’ils le méritent »