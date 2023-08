Mercato : Un crack échappe à l’OM, il raconte

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Passé par le centre de formation, Iliman Ndiaye s’apprête à faire son grand retour à l’OM, lui dont le transfert est quasi acté. A l’époque, les dirigeants nourrissaient de gros regrets à l’idée de voir le Sénégalais plier bagage. L’ancien recruteur du club phocéen raconte les conditions de ce départ.

C’est un transfert particulier que s’apprête à boucler l’OM. Passé par le centre de formation durant sa jeunesse et grand fan du club phocéen, Iliman Ndiaye va rapidement s’engager pour les cinq prochaines saisons dans le cadre d’un transfert estimé à 15M€. Le Sénégalais arrive en provenance de Sheffield et va donc retrouver l’OM, après un passage au centre de formation durant sa jeunesse. Ancien recruteur de l’écurie marseillaise, Freddy Assolen se souvient d’Iliman Ndiaye et des conditions de son départ.

« On voyait les choses en grand pour lui »

« On voyait les choses en grand pour lui. José (Anigo, alors directeur sportif de l’OM) m’avait dit qu’il fallait bien s’en occuper. Il avait tout. Malheureusement, il a dû déménager avec ses parents au Sénégal », se souvient Freddy Assolen, regrettant de ne pas avoir pu trouver de solution.

« Il était trop jeune pour aller au centre de formation »