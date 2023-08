Le PSG fait le ménage, un départ se profile

Jean de Teyssière

Très actif dans ce mercato dans le sens des arrivées, le PSG est aussi en train de faire le ménage dans son effectif. Après les départs de Lionel Messi, Sergio Ramos, Éric-Junior Dina Ebimbe, El Chadaille Bitshiabu et Xavi Simons, le club parisien devrait rapidement voir un sixième élément quitter le club : Colin Dagba.

Pur produit de la formation parisienne, Colin Dagba ne faisait pas partie des plans de Christophe Galtier et a été prêté à Strasbourg la saison dernière. Un prêt non concluant puisque le club alsacien ne l'a pas conservé et à son retour à Paris, le titi parisien a été placé dans le loft, aux côtés de Paredes ou Mbappé. L'horizon s'éclaircit pour Dagba qui devrait quitter le PSG.

Dagba dans le loft du PSG

Colin Dagba ne faisait pas partie du groupe retenu par Luis Enrique pour la tournée au Japon. Le natif de Béthune avait été prêté sans option d'achat la saison dernière au RC Strasbourg. Ses performances n'avaient pas été convaincantes et le PSG lui cherche donc une porte de sortie. En attendant, il est resté à Paris où il s'entraîne avec les indésirables pendant que le reste de l'effectif est en Asie.

PSG : Nouvelle bombe inattendue sur le feuilleton Dembélé ! https://t.co/tIpypS4qsP pic.twitter.com/h0IdVwpUJx — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

Sunderland veut Dagba