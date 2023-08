PSG : Incroyable, la guerre est déclarée pour ce transfert à 100M€

Pierrick Levallet

Désireux de recruter un nouveau numéro 9 cet été, le PSG a exploré de nombreuses pistes jusqu'à présent. Le club de la capitale songerait notamment à Harry Kane, dont le transfert est estimé à 100M€. Mais le buteur de Tottenham serait également dans le viseur du Bayern Munich, qui pousserait sérieusement dans ce dossier. Par ailleurs, d'autres cadors européens seraient sur le coup.

Occupé avec le feuilleton Kylian Mbappé ces dernières semaines, le PSG n’a pas oublié ses objectifs sur le mercato. Le club de la capitale chercherait toujours à mettre la main sur un nouvel attaquant de pointe pour la saison prochaine. De ce fait, la direction parisienne a exploré plusieurs pistes jusqu’à présent et a placé quelques noms sur sa liste. Le PSG penserait notamment à Harry Kane à ce poste. Estimé à 100M€ par Tottenham, le buteur anglais voit son contrat expirer en juin 2024. Les champions de France aimeraient donc le voir débarquer dans la capitale cet été.

Cette star va rejoindre Cristiano Ronaldo, le PSG enrage https://t.co/QurFV6zO6E pic.twitter.com/w846RDtJIs — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

Le Bayern Munich pousse pour Harry Kane

Mais l’attaquant des Spurs serait également dans le viseur du Bayern Munich. Et le club bavarois pousserait sérieusement dans ce dossier. D’après les informations de The Athletic , les représentants du Bayern Munich et de Tottenham se seraient rencontrés ce lundi à Londres pour le transfert d’Harry Kane. Lors de ces échanges, un écart de 30M€ aurait été constaté entre les deux parties. Les discussions devraient se poursuivre au cours des prochains jours, afin de trouver un terrain d’entente.

Manchester United et le Real Madrid en embuscade