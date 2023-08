Après Dembélé, le PSG prépare une surprise à 40M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce ne serait plus qu'une question de temps avant qu'Ousmane Dembélé ne pose ses valises à Paris. Selon des sources proches du dossier, l'international français devrait s'engager avec le PSG, une fois que les deux équipes auront trouvé un accord. Mais l'arrivée de l'international français ne devrait pas empêcher le club parisien de continuer son forcing dans le dossier Bradley Barcola.

Le PSG a échoué. Le club parisien n'a pas réussi à boucler le dossier Ousmane Dembélé ce lundi soir. Conséquence : la clause libératoire du joueur a doublé et est passé de 50 à 100M€. Mais cet échec ne remet pas en question l'arrivée de l'international français dans la capitale. Le PSG tente de trouver un accord à l'amiable avec le FC Barcelone. Et selon RMC Sport , l'optimisme reste de rigueur chez toutes les parties concernées. La venue de Dembélé ne serait plus qu'une question de temps.

La piste Barcola n'est pas liée au dossier Dembélé

Mais l'arrivée de Dembélé ne devrait pas empêcher le PSG de recruter un autre joueur offensif. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Luis Campos voudrait miser sur Bradley Barcola, révélation de la saison dernière en Ligue 1. Agé de 20 ans, le joueur de l'OL est perçu comme un grand espoir du football français au sein de la formation, notamment par Luis Enrique. L'entraîneur du PSG aurait validé cette piste et discuté récemment avec Barcola pour lui présenter son projet selon les informations du Parisien.

Le PSG a lâché une nouvelle offre