Cette star va rejoindre Cristiano Ronaldo, le PSG enrage

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG est en guerre avec le Bayern Munich pour Harry Kane. Le buteur est dans le viseur des deux clubs, mais ce sont les Allemands qui seraient favoris pour l'accueillir. Le champion d'Allemagne est prêt à dépenser beaucoup d'argent pour le joueur de Tottenham, et la vente de Sadio Mané à Al-Nassr devrait permettre aux Bavarois d'avoir encore plus de moyens pour finaliser l'opération.

Le mois d'août a commencé et, pour le moment, les supporters du PSG n'ont toujours pas vu un buteur de classe mondiale déposer ses valises dans la capitale. Pourtant, depuis plusieurs semaines, Luis Campos s'évertue à essayer d'attirer un grand nom dans la capitale. Victor Osimhen a été l'une des priorités, mais le Nigérian devrait finalement prolonger du côté de Naples.

Le PSG a plusieurs noms pour son buteur

Victor Osimhen ne devrait donc pas être l'élu. Luis Campos a d'autres noms en tête pour ce rôle. Le conseiller football du PSG penserait dernièrement à Gonçalo Ramos. Le Qatar, lui, aimerait bien que Randal Kolo Muani débarque à Paris. Deux pistes séduisantes sur le papier, mais avant cela, le club de la capitale avait une autre idée, encore plus prestigieuse : Harry Kane.

Panique après son transfert au PSG, il lâche une grande annonce https://t.co/yfaifiZ2uz pic.twitter.com/Yxwt4E8bGK — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

Le Bayern a l'argent pour Kane, grâce au départ de Mané

La priorité des priorités pour le PSG se nomme Harry Kane. Malheureusement pour le club de la capitale, le Bayern Munich a aussi eu la même idée, et le champion d'Allemagne serait même en avance sur le dossier. Les dirigeants bavarois auraient rencontré ceux de Tottenham ce lundi, et les échanges auraient été jugés comme positifs. Mais les deux formations ne sont pas encore d'accord sur le prix. Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, le Bayern devrait bientôt faire une nouvelle offre. L'équipe de Thomas Tuchel pourrait même avoir davantage de moyens que prévu, et ce, grâce à la vente de Sadio Mané à Al-Nassr ; le club de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite. Il n'y aurait donc plus beaucoup d'espoir pour Paris.