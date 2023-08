PSG : Le vilain tour d’Ousmane Dembélé

Thibault Morlain

A la recherche d’un ailier droit sur ce marché des transferts, le PSG toucherait au but avec Ousmane Dembélé. Le Français s’apprêterait à quitter le FC Barcelone, un club qu’il avait rejoint à l’été 2017. Un gros coup pour Paris, mais également une grosse désillusion pour les Blaugrana. En effet, il y a quelques jours encore, le Barça ne pensait pas du tout à un départ de Dembélé, encore moins au PSG.

Au PSG, la liste des recrues est longue sur ce marché des transferts. Depuis ce dimanche, on peut désormais y ajouter Arnau Tenas, le gardien espagnol. Mais voilà que la liste devrait encore s’allonger dans les jours à venir. En effet, le PSG s’apprête notamment à faire signer Ousmane Dembélé. Aujourd’hui à Barcelone, le Français pourrait donc rejoindre l'effectif de Luis Enrique, au grand dam du Barça, qui s’attendait plutôt à voir Dembélé prolonger avec les Blaugrana.

Le PSG va vivre un nouveau fiasco sur le mercato https://t.co/bz4Hlqevd1 pic.twitter.com/c29IqDG3Qx — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

« Cette peur, nous l’avions l’année dernière »

Ousmane Dembélé est donc en direction du PSG. Il y a quelques semaines, Joan Laporta avait d’ailleurs été interrogé sur cette possibilité que le Français quitte Barcelone pour Paris. Et le président du Barça n’était pas plus inquiet que cela : « Peur du PSG si Mbappé s’en va ? Cette peur, nous l’avions l’année dernière et ça n’est pas arrivé. Dembélé veut continuer au Barça. Je crois qu’il n’est pas en faveur d’aller dans une autre équipe ».

« Je pense qu'il va rester et c'est ce qu'il veut »