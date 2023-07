PSG : Le geste fou d’Ousmane Dembélé pour son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un successeur à Kylian Mbappé, le PSG ferait tout son possible pour recruter Ousmane Dembélé, dont la clause libératoire est fixée à 50M€ jusqu'à lundi soir. Dès minuit, elle passera à 100M€. Et afin d'accélérer le processus, l'ancien Rennais pourrait renoncer à une très grosse somme.

L'avenir de Kylian Mbappé au PSG étant plus qu'incertain, le club de la capitale a décidé de passer à la vitesse supérieure pour le transfert d'Ousmane Dembélé. Il faut dire qu'en plus du feuilleton Mbappé, le PSG s'est vu fermer la porte par Manchester City pour le transfert de Bernardo Silva, ce qui a poussé le club de la capitale à se tourner vers l'ancien Rennais, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Mais c'est également une opportunité de marché.

Dembélé va jouer un sale tour au PSG https://t.co/WG4MRWpvV5 pic.twitter.com/xaCI1g8HoM — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

Dembélé pourrait toucher 25M€ si le PSG lève sa clause libératoire

En effet, jusqu'à 23h59 ce lundi, la clause libératoire d'Ousmane Dembélé est fixée à 50M€, ce qui représente évidemment une très belle opération pour un joueur de cette qualité. En revanche, pour le FC Barcelone, c'est beaucoup moins intéressant. D'autant plus que le club catalan ne touchera que la moitié de cette somme. Et pour cause, il a été convenu entre les deux parties que si un club levait la clause libératoire, Dembélé et son agent toucherait 25M€.

«On pourrait avoir une somme de 40M€ pour le club»