Le PSG va vivre un nouveau fiasco sur le mercato

En quête de renforts offensifs d'ici la fin du mercato, le PSG serait très proche de boucler le transfert d'Ousmane Dembélé pour environ 50M€. Sur le papier cela ressemble à une magnifique affaire, mais par le passé, les anciens joueurs de Ligue 1 recruté par le PSG ont très souvent déçu.

Toujours confronté à l'incertitude qui règne autour du cas Kylian Mbappé, le PSG s'active en parallèle sur le mercato. Dans cette optique, le club de la capitale a sauté sur l'opportunité qui se présente avec Ousmane Dembélé. Et pour cause, la clause libératoire de l'international français est fixée à 50M€ jusqu'au 31 juillet à 23h59, et le PSG compte bien sauter sur l'occasion. Recruter l'ancien Rennais pour cette indemnité de transfert ressemble effectivement à une magnifique affaire. Néanmoins, les précédents joueurs qui ont signé au PSG après un premier passage en Ligue 1, ont pour la plupart échoué à Paris.

Dembélé : Le PSG va débloquer un énorme transfert https://t.co/ugYuPKgEiD pic.twitter.com/TPmGbeei94 — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

Les anciens de Ligue 1 de retour au PSG, flop assuré ?

Dès le premier été qatari du PSG, Leonardo, alors directeur sportif, décide notamment de recruter Mohamed Sissoko. Formé à l'AJ Auxerre, le milieu de terrain débarque en provenance de la Juventus, mais son passage à Paris ne marquera pas les esprits et deux ans plus tard, il repartira. En janvier 2014, c'est l'ancien Lillois Yohan Cabaye est recruté pour 25M€ en provenance de Newcastle. Mais là encore ce sera un énorme flop qui le poussera à un an et demi plus tard. Il sera d'ailleurs remplacé par Benjamin Stambouli. L'ancien Montpelliérain ne réussira pas plus que son compatriote et ne restera même qu'une saison au PSG. En 2016, c'est d'ailleurs un autre ancien joueur de Ligue 1 qui est recruté au milieu de terrain à savoir Grzegorz Krychowiak qui débarque pour quasiment 30M€. Le Polonais, passé par Bordeaux et Reims, retrouve Unai Emery à Paris, mais ses prestations seront loin de celles qu'il a eues au Séville FC. C'est donc un nouvel échec pour un ancien du championnat de France au PSG, et Lassana Diarra, qui débarque libre en provenance d'Al-Jazira en février 2018, ne réussira pas à inverser cette tendance.

Jérémy Ménez, la seule réussite

Il faudra attendre l'été 2019 pour de nouveau voir dans anciens de Ligue 1 signer au PSG. Il s'agit tout d'abord d'Abdou Diallo. L'ancien Monégasque est recruté pour 32,5M€ en provenance du Borussia Dortmund, mais il ne réussira jamais à s'imposer à Paris. Sans être un flop monumental, le polyvalent défenseur n'entre plus dans les plans parisiens après son retour d'un prêt d'une saison au RB Leipzig. Le même été, c'est un ancien du LOSC qui débarque à Paris, à savoir Idrissa Gueye. Là encore, son passage au PSG n'est pas une catastrophe, mais il ne restera pas non plus dans les annales. Au point de faire son retour à Everton en 2022. L'été dernier, Nordi Mukiele s'est engagé avec le PSG, mais il est encore trop tôt pour juger la réussite ou non de l'ancien Montpelliérain. En revanche, une chose est sûre, le seul ancien de Ligue 1 dont le passage au sein du club de la capitale est une réussite, c'est Jérémy Ménez. L'ancien Sochalien et Monégasque a notamment marqué le but du titre contre l'OL en 2013. Reste désormais à savoir si Ousmane Dembélé suivra son exemple.