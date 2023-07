Transferts - PSG : Il annonce déjà un problème avec Dembélé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement intéressé par le profil d’Ousmane Dembélé afin de renforcer son secteur offensif cet été, le PSG aurait décidé de payer le montant de sa clause libératoire au FC Barcelone. Un recrutement qui permettrait de pallier le possible départ de Kylian Mbappé, mais sur lequel les observateurs affichent déjà certaines réserves avec le tempérament de Dembélé.

Le PSG s’apprête peut-être à frapper un grand coup sur le marché des transferts avec Ousmane Dembélé ! Comme l’a révélé RMC Sport vendredi, la direction du club de la capitale aurait payé les 50M€ correspondant au montant de la clause libératoire de l’attaquant français au FC Barcelone, et Dembélé pourrait donc être le potentiel successeur de Kylian Mbappé qui est en instance de départ au PSG. Mais ce mariage est-il vraiment idéal pour les deux parties ?

Le transfert d’Ousmane Dembélé annoncé, le PSG sort du silence https://t.co/ovG0J3eXHZ pic.twitter.com/fn4GBKf1B1 — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

« Si tu es talentueux mais que tu n’es pas là… »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport , le consultant Kevin Diaz a affiché ses réserves sur la piste Dembélé au PSG, notamment en raison de ses nombreuses blessures : « C’est un des joueurs français qui a le plus de talent individuel sur les 15 dernières années. Peut-être même plus que Kylian Mbappé en termes de dribbles et de provocations. Mais il faut aussi regarder sa fiche, son nombre de matchs. Est-ce que, quand tu es un club comme le PSG, tu investis sur un joueur comme Ousmane Dembélé aujourd’hui ? Je ne suis pas sûr (…) Dans n’importe quel sport, si tu es ultra talentueux, mais que tu n’es pas là, c’est un problème », explique Diaz.

« Il manque de matches signatures »