Enorme bombe sur le mercato, une star arrive au PSG !

C'est l'une des plus grosses bombes du mercato. Le PSG serait sur le point d'enrôler Ousmane Dembélé. Convaincu par la perspective de jouer sous les ordres de Luis Enrique, l'ailier du FC Barcelone pourrait très rapidement débarquer à Paris. Sa clause libératoire est fixée à 50M€ jusqu'au 31 juillet.

Depuis le début de la préparation estivale, le PSG de Luis Enrique ronronne sur le plan offensif. Il faut dire que Kylian Mbappé est écarté, tandis que Neymar est toujours convalescent. Par conséquent, il devient urgent pour le club de la capitale de renforcer drastiquement son attaque. Et cela devrait être le cas dans les prochaines heures.

Dembélé arrive au PSG !

En effet, RMC Sport a lâché une petite bombe. Le média assure effectivement que les discussions pour le transfert d'Ousmane Dembélé sont à un stade très avancées. L'ancien Rennais devrait ainsi débarquer au PSG dans les prochaines heures. Tout pourrait même être bouclé avant le 1er août.

Un transfert acté avant le 1er août ?

Et pour cause, Ousmane Dembélé dispose d'une clause libératoire estimée à 50M€ qui expire le 31 juillet. A partir du 1er août, elle repasse à 100M€, ce qui deviendrait beaucoup moins intéressant pour le PSG. Le transfert de l'international français ne dépend donc pas de l'avenir de son grand ami Kylian Mbappé. Tout devrait donc aller très vite et si le PSG venait à finaliser le transfert d'Ousmane Dembélé à 50M€, nul doute que ce serait déjà l'un des plus gros coups du mercato.