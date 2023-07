Le PSG reçoit le feu vert pour le successeur de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans l'optique d'un départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG doit préparer sa succession. C'est ainsi que le club de la capitale aurait choisi Ousmane Dembélé pour remplacer le crack de Bondy. Et visiblement, le FC Barcelone ne s'opposera pas à un éventuel transfert.

Le feuilleton Mbappé n'a pas encore livré son dénouement. En effet, l'attaquant vedette du PSG, dont le contrat s'achève en juin 2024, pourrait bien partir dès cet été. C'est en tout cas la volonté des dirigeants parisiens qui veulent absolument éviter que ce dossier se termine par un départ libre de Kylian Mbappé dans un an. Sur le plan économique, ce serait catastrophique pour le PSG, c'est la raison pour laquelle un transfert cet été est étudié. Une option qui pourrait satisfaire tout le monde mais qui pousse Luis Campos à travailler sur la succession du capitaine de l'équipe de France. Ce qui ne sera pas simple.

Le PSG prépare un transfert légendaire pour Mbappé https://t.co/U4b3eKX0Kq pic.twitter.com/6OZtxaG1Ad — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

Dembélé pour remplacer Mbappé ?

Néanmoins, selon les informations de AS , le PSG a déjà identifié le joueur à recruter en cas de départ de Kylian Mbappé cet été. Il s'agit d'Ousmane Dembélé. Ce n'est pas la première fois que le nom de l'ancien Rennais circule du côté du club de la capitale qui pourrait donc passer à l'action dès que la vente de Kylian Mbappé sera officielle. D'ailleurs, Luis Enrique aurait d'ores et déjà validé l'arrivée d'Ousmane Dembélé.

Le Barça ne fermera pas la porte à une vente