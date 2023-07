PSG : Luis Enrique a déjà trouvé le remplaçant de Kylian Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain, le PSG anticipe toute issue à ce dossier, à commencer par celle d'un départ. Dans cette optique, il faudrait ainsi remplacer le crack de Bondy, sans occulter le fait qu'un grand avant-centre est également attendu. Pour oublier Mbappé, le PSG s'intéresserait à Ousmane Dembélé.

Le feuilleton Mbappé continue de tenir en haleine tous les fans du PSG. Et pour cause, le club de la capitale serait désormais disposé à vendre son attaquant vedette qui continue de rêver d'une arrivée libre au Real Madrid. Néanmoins, l'hypothèse d'un transfert cet été pourrait finir par satisfaire tout le monde. Une situation qui pousse donc le PSG à préparer la succession de Kylian Mbappé.

Le PSG prépare un transfert légendaire pour Mbappé https://t.co/U4b3eKX0Kq pic.twitter.com/6OZtxaG1Ad — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

Dembélé pour remplacer Mbappé ?

Et selon les informations de AS , le PSG a d'ores et déjà déniché le remplaçant de Kylian Mbappé. Le média espagnol révèle en effet que le club de la capitale a choisi Ousmane Dembélé pour succéder à son compatriote. Le joueur du FC Barcelone possède des qualités similaires à celle du crack de Bondy en terme de vitesse et de qualité technique.

Luis Enrique valide !