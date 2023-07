PSG : Mbappé dans la tourmente, son transfert est imminent

Benjamin Labrousse

Récemment écarté de la tournée estivale du PSG, Kylian Mbappé s’entraîne actuellement avec le groupe des joueurs ne faisant plus partie du projet sportif parisien. Ce vendredi, la presse espagnole annonce que le club de la capitale attend 250 M€ pour le départ de sa vedette vers le Real Madrid cet été. Un dossier dans lequel le club espagnol est en position de force, et pourrait rapidement agir.

Et si le transfert de Kylian Mbappé avait lieu dans les prochains jours ? Alors que depuis plusieurs semaines, un énorme bras de fer entre le joueur de 24 ans et le PSG semble engagé, le départ du buteur français dans les prochaines semaines arrangerait toutes les parties engagées dans ce dossier. Paris récupérerait une grosse indemnité de transfert pour son numéro 7, et le Real Madrid pourrait réaliser une signature historique, un an seulement après son cuisant échec concernant le capitaine des Bleus .

Le PSG attend 250 M€

D’autant que comme le précise MARCA ce vendredi, le Real Madrid est désormais en position de force concernant Kylian Mbappé. Le PSG aurait fixé le prix de l’attaquant français à 250 M€, mais le club espagnol n’est pas dupe : Si Kylian Mbappé ne signe pas à Madrid dans les prochaines semaines, son transfert aura lieu l’an prochain, et ce sans aucune indemnité de transfert.

Le Real prêt à déclencher pour le transfert de Mbappé