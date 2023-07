Mbappé : Gros mensonge sur le mercato, le PSG est piégé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ecarté du groupe pour la tournée au Japon et en Corée du Sud, Kylian Mbappé campe sur ses positions et refuse de prolonger son bail. Par conséquent, le PSG espère le vendre rapidement afin d'éviter un départ libre dans un an. Mais son premier plan a échoué.

Le bras de fer est lancé. Alors que Kylian Mbappé a annoncé son intention de ne pas lever son option pour prolonger d'une saison, le PSG a répliqué en l'écartant de la tournée au Japon, confirmant ainsi que le club de la capitale est vendeur pour son attaquant vedette. Mais encore faut-il réussir à boucler ce transfert qui dépend grandement de la volonté de Kylian Mbappé et du Real Madrid.

Transferts : Le PSG donne son feu vert, le clan Mbappé prévient le Real Madrid https://t.co/Bul7w4AYfW pic.twitter.com/GjznzF0fbg — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

Le PSG fait fuiter l'intérêt de plusieurs clubs pour Mbappé

Conscient que son attaquant ne souhaite rejoindre que le Real Madrid, le PSG a donc laissé fuiter l'intérêt de plusieurs clubs ces derniers jours comme le souligne AS . Plusieurs clubs anglais se seraient manifestés tandis qu'Al-Hilal aurait même dégainé une offre de 300M€, acceptée par la direction parisienne.

Le Real Madrid ne bronche pas

Seul problème, non seulement Kylian Mbappé a refusé de discuter avec Al-Hilal, mais surtout, contrairement à ce qu'attendait le PSG, le Real Madrid n'a pas bronché. Par conséquent, les Parisiens sont désormais dans une impasse, sans offre du club merengue qui sait en plus désormais qu'il n'existe pas d'autres options pour Kylian Mbappé.