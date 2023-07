Le PSG va annoncer un transfert à 10M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une magnifique saison en prêt à Galatasaray, Mauro Icardi va bel et bien rester au sein du club turc. Malgré la longue attente pour l'officialisation de son transfert, l'attaquant argentin arrive ce vendredi soir à Istanbul afin de parapher son contrat.

Très actif depuis l'ouverture du mercato, le PSG espère désormais dégraisser massivement son effectif. Après les départs de Lionel Messi et Sergio Ramos, le club a vendu les jeunes Eric Junior Dina Ebimbe et El Chadaille Bitshiabu et se focalise sur la situation de Kylian Mbappé et Marco Verratti. Mais en attendant, c'est un autre départ qui devrait rapidement être officialisé.

PSG : Mbappé snobe l’Arabie Saoudite, a-t-il raison ? https://t.co/nX8RMeLwdq pic.twitter.com/Qk8w63R7Mj — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

Icardi arrive enfin à Galatasaray

Attendu depuis plusieurs semaines, le transfert de Mauro Icardi devrait enfin être officiel dans les prochaines heures. Selon les informations de Fabrizio Romano, l'attaquant argentin se rend en effet à Istanbul ce vendredi soir afin de sceller son engagement avec Galatasaray.

Un transfert à 10M€ ?

Auteur d'une saison exceptionnelle avec le club turc où il été prêté par le PSG, Mauro Icardi va donc définitivement s'engager avec Galatasaray qui déboursera 10M€ afin de boucler ce transfert. Mauro Icardi évoluera aux côtés de Cédric Bakambu et Wilfried Zaha, qui ont tous les deux rejoint les rangs stambouliotes ces derniers jours.