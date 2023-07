Incroyable, Mbappé va ruiner le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En plein bras de fer avec le PSG, Kylian Mbappé, dont le contrat s'achève en juin 2024, semble avoir l'intention de partir libre dans un an, afin de s'engager avec le Real Madrid. Une perspective qui arrange le joueur et le club merengue, mais beaucoup moins le PSG qui pourrait sortir ruiner de cette affaire.

Le feuilleton Mbappé occupe très largement l'espace médiatique ces dernières semaines. Et pour cause, afin d'éviter de voir partir libre son attaquant vedette, le PSG a décidé de l'écarter du groupe qui s'est rendu au Japon et en Corée du Sud pour la tournée estivale du club. Il faut dire que si Kylian Mbappé ne prolongeait pas et s'engageait libre avec le Real Madrid dans un an, ce serait une catastrophe pour les Parisiens.

Un départ libre de Mbappé pourrait ruiner le PSG

C'est en tout cas ce qu'assure Mario Cortegana. Au micro de la Cadena COPE , le journaliste de The Athletic n'y va pas par quatre chemins et assure que cela ruinerait le PSG. Ce n'est pas donc pas étonnant de voir le club de la capitale faire le forcing afin de réussir à obtenir une offre d'un club pour le transfert de Kylian Mbappé dès cet été.

Un transfert qui ne dépassera pas 200M€

Et quel prix peut espérer le PSG dans ce dossier ? Il ne reste qu'un an de contrat à l'international français, mais son statut fait que cela n'aura pas un impact majeur sur le montant du transfert. Néanmoins, le record de Neymar ne devrait pas être battu. Mario Cortegana explique en effet que le PSG ne réclamera pas plus de 200M€ pour lâcher Kylian Mbappé cet été. Si un transfert est finalement conclu cet été, le montant dépassera les 100M€ à coup sûr, mais ne sera donc pas historique comme cela aurait pu être le cas avec Al-Hilal, qui avait offert 300M€ au PSG.