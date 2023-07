Mbappé : Karim Benzema va sauver le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé semble avoir l'intention de s'engager libre avec le Real Madrid dans un an, ce qui n'arrange pas du tout les affaires du PSG, qui préfère un transfert dès cet été. Mais le club merengue pourrait bien revoir ses plans en acceptant de recruter le crack de Bondy dans les prochains jours. Et pour cause, le départ de Karim Benzema a tout changé.

Jusque-là, il semblait clair que Kylian Mbappé et le Real Madrid feraient tout afin d'attendre 2024 pour sceller leur mariage. Et pour cause, l'attaquant parisien pourrait débarquer libre à l'issue de son bail ce qui éviterait une indemnité de transfert pour le club merengue, tandis que Kylian Mbappé toucherait une importante prime à la signature. Néanmoins, d'après Manu Sainz, journaliste de AS , le départ de Karim Benzema relance clairement l'hypothèse d'un transfert cet été.

«Le "cas Benzema" a tout accéléré pour que Mbappé»

« Son refus de rejoindre l'Arabie Saoudite le rapproche totalement (du Real Madrid, NDLR). S'il y avait un doute, cette décision est définitive. Il n'a pas d'autre choix que d'aller au Real Madrid. Le "cas Benzema" a tout accéléré pour que Mbappé décide de venir cette année », lance le journaliste espagnol au micro d' El Larguero , avant de donner plus de précision quant à la date de la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid.

«Tout indique que Mbappé arrivera au Real Madrid cet été»