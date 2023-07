Mercato : L’OM balance tout sur sa révolution

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé au poste d’entraîneur de l’OM en lieu et place d’Igor Tudor cet été, Marcelino débarque donc avec de nouvelles méthodes et déjà plusieurs recrues de renom dans son vestiaire, qui symbolisent une nouvelle ère pour le projet McCourt. Le technicien espagnol s’est confié en détail à ce sujet.

Ça bouge cet été à l’OM ! Après le départ d’Igor Tudor, Pablo Longoria a finalement décidé de miser sur l’un de ses anciens collaborateurs au FC Valence, à savoir Marcelino, pour le poste d’entraîneur. Et côté mercato, la révolution amorcée par le président de l’OM n’est pas en reste puisque Geoffrey Kondogbia (8M€), Renan Lodi (13M€), Pierre-Emerick Aubameyang (libre) et Ismaïla Sarr (11M€ hors bonus) sont déjà venus renforcer l’effectif ces dernières semaines. Le début d’une nouvelle ère pour l'OM comme l’explique Marcelino dans un entretien accordé à La Provence.

Marcelino dit tout sur le recrutement de l’OM

« Tout le monde sait qu’il y a une relation personnelle entre le président et moi. C’est comme ça. On a une idée footballistique commune. À partir de là, il a fallu analyser l’effectif, estimer les joueurs sur lesquels nous pourrions compter. Il savait comment nous souhaitions travailler et les profils que nous voulions dans cette équipe. Sur cette analyse, nous avons été rigoureux et sincères », indique l’entraîneur espagnol de l’OM, qui compte désormais ajouter sa patte tactique pour cette saison maintenant qu'un certain nombre de recrue a déjà été enregistré.

« Ce sera différent avec nous »