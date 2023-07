L’OM vend la mèche, du lourd se prépare sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu, l'OM agite une nouvelle fois le mercato. Depuis l'ouverture du marché, le club phocéen a bouclé quatre transferts avec les signature de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. Néanmoins, c'est encore loin d'être terminé. Marcelino confirme effectivement que l'OM espère notamment recruter un latéral gauche.

EXCLU @le10sport : L’OM débarque dans le dossier Mikautadze !https://t.co/1TLXvRsrUn — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 25, 2023

Marcelino attend encore des renforts sur le mercato

« On a besoin d’un joueur à gauche, on cherche des solutions à ce poste. C’est évident qu’il nous faut des joueurs derrière et devant. On est dans ce processus. Il y a deux données : ces tours de Ligue des champions et le mercato qui se termine le 31 août. On va essayer d’être bons dès le 8 août et avoir un effectif suffisamment sérieux le 31 août pour toute la saison. Nous, on veut être compétitifs à tous les matches, on veut tous les gagner. Pour ça, il faut 18, 19, 20 joueurs de champ de très haut niveau. On est sur le bon chemin pour y parvenir. Il y a des joueurs qui sont là aujourd’hui qui pourraient nous quitter, et d’autres pourraient arriver. Dans la grande majorité des clubs européens, les effectifs évoluent jusqu’à la fin du mercato, ça sera notre cas », assure le nouvel entraîneur de l’OM dans les colonnes de La Provence .

