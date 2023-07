Mbappé se fait éjecter, les stars du PSG réagissent !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En pleine rupture avec la direction du PSG depuis qu’il a signifié son refus de prolonger son contrat jusqu’en 2025, Kylian Mbappé est donc poussé vers la sortie par un Nasser Al-Khelaïfi qui souhaite le vendre au plus vite. Et de leur côté, les joueurs du PSG semblent plutôt souhaiter un futur avec Mbappé…

Dès le 5 juillet dernier, lors de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique au PSG, Nasser Al-Khelaïfi affichait un discours offensif sur Kylian Mbappé et son refus d’activer sa clause de prolongation de contrat jusqu’en 2025 : « Notre position est très claire, je vais la répéter encore une fois. Si Kylian Mbappé veut rester, c’est d’accord, mais il doit signer un nouveau contrat. On ne peut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est impossible. Il a dit qu'il ne partirait jamais gratuit. S'il change d'avis, ce n'est pas de ma faute. Je ne me répèterai pas à ce sujet », avait sèchement indiqué le président du PSG, amorçant donc officiellement son bras de fer avec Mbappé.

Le PSG dit oui à Mbappé, transfert imminent ? https://t.co/CcRnpBECJd pic.twitter.com/0CK0e8fMpq — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

Le PSG veut vendre Mbappé au plus vite

Et la tendance est désormais très claire : le PSG souhaite boucler la vente de l’attaquant français avant la fin du mercato estival plutôt que de le voir partir libre dans un an, au terme de son contrat. Une situation qui a d’ailleurs provoqué l’absence de Mbappé au stage estival du PSG au Japon, et cette situation a fait réagir d’autres stars du vestiaire comme Marquinhos en conférence de presse la semaine dernière : « C'est délicat. C'est un joueur exceptionnel, très fort mais c'est une décision qui passe au-dessus de nous les joueurs. C'est une question pour la direction. On veut toujours avoir les grands joueurs à nos côtés, j'espère qu'on aura une bonne solution pour qu'il puisse revenir et nous aider pour cette saison », avait lâché le capitaine du PSG. Et il n’est pas le seul à évoquer ce malaise Mbappé.

« Il vaut mieux l’avoir avec soi »