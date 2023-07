Luis Enrique lâche une grosse annonce en privé sur une star du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison délicate au PSG, Marco Verratti se retrouve au cœur des rumeurs sur le mercato. Et pour cause, Al-Hilal aurait décidé d'accélérer pour le recruter. La première offre estimée à 30M€ aurait été repoussée. En attendant, Luis Enrique aurait confié en en privé qu'il comptait sur le milieu de terrain italien.

Bien que le feuilleton Mbappé occupe l'espace médiatique, le PSG semble bien disposé à faire un sacré dégraissage, y compris avec ses stars. Dans cette optique, Marco Verratti, qui a pourtant prolongé jusqu'en 2026 en décembre dernier, pourrait quitter le club dans les prochains jours.

PSG : Le clan Verratti a déjà vendu la mèche pour l’Arabie Saoudite https://t.co/YzQ3kLmbK4 pic.twitter.com/q9DwLsKY9v — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

Al-Hilal dégaine pour Verratti

En effet, après avoir raté la signature de Lionel Messi et avoir été snobé par Kylian Mbappé, Al-Hilal cherche toujours son gros coup sur le mercato. Le club saoudien s'attaquerait donc au transfert de Marco Verratti et aurait dégainé une première offre estimée à 30M€. Refusée par le PSG qui attend un plus gros montant.

Luis Enrique compte sur lui, mais...