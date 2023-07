Une star du PSG sur le départ, Luis Enrique s’en mêle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé il y a quelques semaines du PSG, Luis Enrique voit plusieurs de ses cadres quitter le vestiaire. Après Kylian Mbappé, c'est au tour de Marco Verratti de négocier son départ. Le milieu de terrain italien serait sur le point de s'engager avec Al-Hilal pour les trois prochaines saisons. Une lourde perte pour le technicien espagnol, qui appréciait son profil dans l'entrejeu.

L'intersaison est agitée au PSG. Le club parisien se montre ferme et pourrait accepter de se séparer de plusieurs stars à commencer par Kylian Mbappé. A un an de la fin de son contrat, l'international français est poussé vers la sortie lors de ce mercato. Une décision similaire a été prise avec Marco Verratti, l'un des plus anciens du PSG.

Verratti proche d'un transfert

Selon les informations de L'Equipe , le milieu de terrain aurait intensifié ses discussions avec Al-Hilal. La formation saoudienne serait tout proche de boucler le deal. Lassé par l'environnement parisien, Verratti serait ouvert à un transfert, malgré la confiance de Luis Enrique.

Luis Enrique prend position

Arrivé il y a quelques semaines sur le banc du PSG, le technicien espagnol appréciait énormément le profil de Marco Verratti. Mais cela ne va pas suffire à faire changer d'avis le joueur. Ce dernier serait sur le point d'accepter un contrat de trois ans.