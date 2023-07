Mbappé : Nouvelle bombe sur l’Arabie Saoudite et le PSG

Amadou Diawara

Malgré une prolongation au mois de mai, Marquinhos pourrait ne plus faire long feu au PSG. En effet, une écurie d'Arabie Saoudite aurait approché le capitaine parisien dernièrement. Selon la presse italienne, ce club souhaiterait prendre la température avant de lancer les grandes manœuvres pour un transfert cet été.

Arrivé au PSG lors de l'été 2013, Marquinhos (29 ans) a paraphé un nouveau bail au mois de mai. Désormais, le capitaine parisien est lié au club rouge et bleu jusqu'au 30 juin 2028. Et pourtant, Marquinhos pourrait quitter le PSG d'ici la fin de ce mercato estival.

Un club saoudien approche le clan Marquinhos

Selon les informations de Rudy Galetti, divulguées sur son compte Twitter , un club d'Arabie Saoudite aurait contacté l'entourage de Marquinhos en vue d'une signature lors de ce mercato estival.

L'Arabie Saoudite prend la température pour Marquinhos