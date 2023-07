PSG : Le clan Verratti a déjà vendu la mèche pour l’Arabie Saoudite

Thibault Morlain

Lionel Messi, Kylian Mbappé… C’est finalement Marco Verratti qui serait en passe de quitter le PSG pour rejoindre l’Arabie Saoudite et Al-Hilal. Alors que le club saoudien a été recalé par l’Argentin et le Français, pour ce qui est du transfert du milieu de terrain italien, ça semble sentir très bon. Verratti se rapprocherait donc de l’Arabie Saoudite, un transfert à propos duquel l’entourage du Parisien s’était déjà prononcé récemment.

L’Arabie Saoudite ne compte désormais plus les dépenses pour attirer les plus grandes stars du football. Al-Hilal était notamment prêt à dérouler le tapis rouge pour Lionel Messi et Kylian Mbappé. Le premier a finalement quitté le PSG pour l’Inter Miami, tandis que le second aurait recalé les Saoudiens, n’ayant que le Real Madrid en tête. Al-Hilal a ainsi essuyé deux échecs avec des stars du PSG, mais voilà que la troisième offensive pourrait bien passer. En effet, c’est désormais Marco Verratti qui est dans le viseur.

Verratti, du PSG à l’Arabie Saoudite ?

Direction l’Arabie Saoudite pour Marco Verratti ? Malgré un contrat jusqu’en 2026, le joueur du PSG est annoncé très proche d’un départ vers Al-Hilal. Selon les différents échos, l’Italien se verrait bien signer un contrat de 3 ans avec à la clé un salaire annuel de 20M€. Reste maintenant aux deux à se mettre d’accord. Et c’est là que ça bloquerait pour le moment. En effet, alors qu’Al-Hilal aurait proposé une première offre de 30M€, le PSG attendrait plus pour lâcher Verratti, dont le prix avait initialement été fixé à 80M€.

« J’apprécie ces offres »