Mercato : Le RC Lens annonce une signature et s'enflamme !

Auteur d’une saison sensationnelle en 2022-2023, le RC Lens a logiquement été menacé sur le mercato estival. Mais si certains cadres comme Seko Fofana (Al Nassr), ou encore Loïs Openda (RB Leipzig) ont quitté le navire, les Sang et Or ont annoncé la prolongation de Przemyslaw Frankowski. Le piston polonais de 28 ans a prolongé à Lens jusqu’en 2028, pour le plus grand plaisir d’Arnaud Pouille.

Il fait assurément partie de ces révélations de Ligue 1 ces dernières saisons. Recruté par le RC Lens en 2021 en provenance du Chicago Fire en MLS, Przemyslaw Frankowski est rapidement devenu l’un des hommes forts du collectif mis en place par l’entraîneur lensois Franck Haise. Ce vendredi, les Sang et Or ont officiellement annoncé la prolongation de l’international Polonais jusqu’en 2028.

RC Lens : Un transfert à 22M€ prend forme https://t.co/3dAiJOGpei pic.twitter.com/aWzOyps5Sk — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

« Przemyslaw s’est imposé comme un piston de référence »

Dans un communiqué publié par le RC Lens, le directeur général du club lensois Arnaud Pouille s’est félicité de cette signature. « En seulement deux saisons sous les couleurs lensoises, Przemyslaw s’est imposé comme un piston de référence, à droite comme à gauche, en France. Son recrutement, sous cette ère moderne, a permis de renouer avec l’ADN du club qui a vu passer nombre de légendes polonaises. Son expérience d’international et son comportement exemplaire lui ont permis de s’intégrer rapidement au groupe et de s’imprégner de l’exigence de la Ligue 1 » .

« Chacun garde en mémoire sa réalisation de grande classe face à l’Olympique de Marseille il y a deux ans »