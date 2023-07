RC Lens : Il envoie un énorme message après ce transfert historique

Thibault Morlain

Tandis que Loïs Openda est devenu la plus grosse vente de l’histoire du RC Lens suite à son transfert au RB Leipzig, les Sang et Or se sont renforcés offensivement sur ce marché des transferts. Les Lensois sont notamment allés chercher Morgan Guilavogui au Paris FC. Alors que ce dernier devra faire avec l’ombre d’Openda au-dessus de lui, le nouveau joueur de Lens a réagi à cette pression qui va l’accompagner dans le nord de la France.

Transfert historique au RC Lens ! Après seulement un an, Loïs Openda a fait ses valises, mais son transfert a permis au club nordiste de réaliser sa plus grosse vente. En effet, le Belge s’en est allé pour le RB Leipzig. Montant de l’opération ? Environ 50M€, bonus compris. Arrivé l’été dernier, Openda a réalisé une saison extraordinaire et cela a donc permis au RC Lens de toucher le jackpot. Pour le remplacer en attaque, le dernier deuxième de Ligue 1 a recruté Morgan Guilavogui. Arrivé du Paris FC, il s’est confié sur son transfert et le fait de devoir succéder à Loïs Openda.

« Je voulais passer au niveau au dessus »

« Un mois avant la fin du Championnat j'ai eu des contacts avec le directeur sportif de Lens, avec qui j'ai pu échanger. On en a discuté ensuite avec mon agent et l'option de Lens était clairement celle qui me ressemblait le plus. Je voulais passer au niveau au dessus donc la Ligue 1 c'était parfait, dans un club européen et familial en plus, qui ressemble à ceux que j'ai connus, c'était l’idéal », a tout d’abord expliqué Morgan Guilavogui pour France 3 .

Openda ? « Ça ne me met pas la pression »