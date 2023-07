PSG : Les folies de l'Arabie Saoudite pour Mbappé

Thibault Morlain

Coup de tonnerre, le PSG a décidé de ne pas sélectionner Kylian Mbappé pour sa tournée au Japon. Un choix radical qui rapproche forcément un peu plus l’international français d’un départ. Entre le PSG et Mbappé, l’heure de la séparation pourrait sonner. Mais où pourrait rebondir le natif de Bondy ? Alors que les regards se tournent naturellement vers le Real Madrid, voilà que l’Arabie Saoudite vient se mêler à cette histoire.

Alors que le PSG s’est donc envolé pour le Japon, Kylian Mbappé n’était lui pas présent dans l’avion. Dans un contexte très tendu autour du Français compte tenu de son avenir, la décision a été prise par le club de la capitale de ne pas appeler Mbappé pour cette tournée estivale. Un choix fort qui pousse un peu plus le natif de Bondy vers un transfert d’ici la fin du mercato estival s’il n’accepte pas de prolonger. Une nouvelle qui n’est pas passée inaperçue auprès des clubs intéressés par Kylian Mbappé.

PSG : Kylian Mbappé est choqué ! https://t.co/U10WBV943x pic.twitter.com/zNo9vqtwCb — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

L’Arabie Saoudite puis le Real Madrid pour Mbappé ?

Pour ce transfert de Kylian Mbappé, on l’imagine forcément rejoindre le Real Madrid. Mais voilà que l’Arabie Saoudite s’attaquerait à son tour au numéro 7 du PSG avec un plan totalement fou. Journaliste pour CBS , Ben Jacobs a en effet révélé que les Saoudiens étaient prêts à lui offrir un contrat de seulement un an afin ensuite de le laisser partir libre en 2024 pour rejoindre le Real Madrid.

200M€ pour le PSG ?