PSG : Kylian Mbappé est choqué !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est probablement l'un des rebondissements les plus incroyables de l'histoire du PSG. Le club de la capitale a effectivement décidé d'écarter Kylian Mbappé, qui ne sera pas présent pour la tournée au Japon. Un choix radical qui surprend tout le monde. A commencer par le joueur lui-même comme l'assure Daniel Riolo.

Vendredi soir, pas le biais d'un simple communiqué, le PSG a déclenché un véritable séisme. Et pour cause, le club parisien a dévoilé la liste des joueurs qui s'envolent ce samedi pour la tournée au Japon, et Kylian Mbappé n'en fait pas partie. Une décision radicale qui acte le fait que le PSG est prêt à aller au bras de faire avec sa star qui devra prolonger ou partir. Un geste fort qui a surpris tous les observateurs du football, mais également le joueur lui-même selon Daniel Riolo.

Mbappé : Le PSG reçoit un incroyable coup de pression https://t.co/NpJtNwuXlj pic.twitter.com/GJ3pgf2kiI — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

«Même Kylian Mbappé ne s'attendait pas à un tel rebondissement»

« Le rebondissement est totalement inattendu, puisque même Kylian Mbappé ne s'attendait pas à un tel rebondissement. D'un côté, on a un joueur qui veut faire respecter son contrat, même si c'est au détriment du club, et de l'autre côté on a certes un club qui dit "il faut prolonger ou partir", mais on a l'impression que c'est une rengaine. Et derrière cette rengaine on se dit que s'il n'y a pas d'offre d'autres clubs ou que s'il n'a pas envie de partir, on se disait : "vous n'allez quand même pas pousser dehors Kylian Mbappé ou le mettre sur le banc ?". Parce que c'est la star de cette série. Et boom ! Rebondissement phénoménal ! », s'exclame l'éditorialiste sur les ondes de RMC , avant d'en rajouter une couche.

«Jamais ils n'avaient engagé un bras de fer aussi violent»