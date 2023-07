Coup de tonnerre, le PSG annonce un accord pour le transfert de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La bombe a été lâchée ce vendredi soir par le PSG. Kylian Mbappé ne participera pas à la tournée estivale du club au Japon et en Corée du Sud. Cette décision est la conséquence directe de son refus d'activer l'option lui permettant d'étirer son bail d'une saison. Au sein du club parisien, on est convaincu que le joueur a déjà trouvé un accord avec le Real Madrid.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que Kylian Mbappé a annoncé sa décision de ne pas prolonger son contrat d'une saison supplémentaire. Son bail prendra donc fin en juin 2024, ce qui met le PSG dans l'embarras. Le Qatar ne souhaite, absolument, pas voir partir sa star gratuitement l'année prochaine et voudrait, à tout prix, éviter ce scénario catastrophe. Président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi est clair : c'est soit la prolongation, soit un transfert cet été. Sauf que Kylian Mbappé ne compte choisir aucune de ces deux options et voudrait porter le maillot du PSG la saison prochaine.

Mbappé doit quitter le PSG, la France est accusée https://t.co/r2ssH8hPRf pic.twitter.com/LifScDy79p — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

Mbappé écarté de la tournée estivale

La préparation a débuté et la situation reste inchangée. Raison pour laquelle le PSG a décidé de sévir en ne sélectionnant pas Mbappé pour sa tournée estivale au Japon et en Corée du Sud. « Le club souhaite avoir à sa disposition des joueurs qui défendent les couleurs du PSG » a justifié le club parisien, qui s'estime trahi dans ce dossier.

Un accord de Mbappé dans le dos du PSG ?