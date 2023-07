Mbappé : Hallucinant, le Real Madrid annonce la date de son arrivée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG durcit le ton avec Kylian Mbappé. Le club parisien a décidé de ne pas convoquer sa star pour la tournée estivale organisée au Japon. La situation est simple, la direction ne lui fera aucun cadeau s'il continue à ne pas prolonger son contrat. Mais au sein du Real Madrid, on s'attend à un départ de Mbappé dans les prochains jours.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi avait prévenu : personne n'est au-dessus de l'institution, pas même Kylian Mbappé. « Ma position est on ne peut plus claire. Je ne souhaite pas me répéter sans cesse : si Kylian veut rester, nous souhaitons qu'il reste. Mais il doit signer un nouveau contrat. On ne veut pas perdre sans indemnité le meilleur joueur du monde. C'est impossible. C'est un club français. Il a affirmé qu'il ne partirait jamais sans indemnité » avait prévenu le dirigeant, après la décision du joueur ne pas étirer son bail d'une saison. Et Al-Khelaïfi a porté ses menaces à exécution.

PSG : En privé, Mbappé lâche une énorme annonce https://t.co/FcaLNqfKic pic.twitter.com/RJyHXBqIOy — le10sport (@le10sport) July 21, 2023

Mbappé ne fera pas la tournée au Japon

Alors que la préparation estivale vient de débuter, le PSG est toujours dans l'attente. Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat, ce qui a poussé le club à ne pas le convoquer pour la tournée estivale au Japon. De quoi faire grimper les tensions entre les deux parties. Le joueur avait ambition de porter le maillot parisien la saison prochaine, mais cette décision pourrait être de nature à le faire changer d'avis.

Une arrivée au Real Madrid dans les prochains jours ?