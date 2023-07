Mercato : Après Aubameyang, l'OM va tirer le gros lot

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, un autre joueur évoluant en Liga pourrait débarquer à l'OM. Champion du monde 2018, Thomas Lemar serait visé par la direction marseillaise. Ce retour en France pourrait permettre au milieu de terrain de retrouver la sélection nationale selon plusieurs observateurs comme Jean-Charles de Bono.

Avec Marcelino et Pablo Longoria aux manettes, le mercato de l'OM a déjà pris un accent espagnol. Tous passés par la Liga, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang ont posé leurs valises à Marseille. Un autre joueur évoluant au sein du championnat espagnol est visé : Thomas Lemar. Le champion du monde 2018 serait une bonne pioche pour l'OM selon Cyril Astier, agent de joueurs.





La piste Lemar est validée à Marseille

« J’aime ce nom, j’ai toujours en tête l’image de Monaco, où il flambait, marquait. Il est même champion ensuite avec l’Atletico. Il reviendrait dans un pays qu’il connait bien. Il y a la Ligue des champions, le stade, le public, un club aujourd’hui ambitieux, Pablo Longoria qui peut nous sortir quelque chose du chapeau. Lemar rentrerait bien en plus dans le système Marcelino, il ne serait pas perdu en fait. J’aime son pied gauche, ses dribbles, en plus il a beaucoup travaillé défensivement à l’Atletico, donc cela ferait un équilibre intéressant » a-t-il déclaré au sujet du joueur de l'Atlético. Présent sur le plateau de Football Club Marseille , Jean-Charles de Bono est du même avis.

« Il y a des paramètres qui peuvent se rejoindre »