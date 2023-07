Payet s’en va, l’OM fait une promesse !

Thomas Bourseau

Dimitri Payet quitte l’OM. Son départ a été officialisé par le président Pablo Longoria et le principal intéressé vendredi en conférence de presse. Moment où Payet s’est livré sur une promesse convenue avec le club phocéen. Explications.

Alors que beaucoup s’attendaient à une énonce forte concernant le mercato de l’OM et notamment l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, Pablo Longoria a convoqué une conférence de presse surprise vendredi. A 14h, le président de l’OM s’est présenté dans la salle de presse du Vélodrome accompagné… de Dimitri Payet ! Alors qu’il restait une saison sur le contrat du désormais ex-meneur de jeu de l’Olympique de Marseille, le contrat a été résilié et Dimitri Payet s’est présenté aux journalistes pour annoncer son départ de l’OM.

«Je veux retrouver du plaisir sur un terrain»

Passé une première fois par l’Olympique de Marseille de 2013 à 2015, Dimitri Payet a fait une pause d’un an et demi à West Ham avant de revenir à l’OM à l’hiver 2017. Depuis, Payet n’avait pas bougé et comptait aller jusqu’au terme de son contrat courant jusqu’en juin 2024 comme L’Equipe le confiait en début de semaine. Néanmoins, l’histoire est terminée. En conférence de presse, Payet a acté son départ de l’OM. « J'aimerais continuer à jouer. Je sors d'une saison très difficile en termes de temps de jeu. Je veux retrouver du plaisir sur un terrain ».

«On a discuté avec le président d'un jubilé»