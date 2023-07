L’OM lâche une star, l’énorme aveu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est désormais officiel, Dimitri Payet n’est plus un joueur de l’OM. Pablo Longoria l’a annoncé lors d’une conférence de presse organisée ce vendredi. Le contrat du numéro 10 marseillais a été rompu, mais l’ancien joueur de l’ASSE reconnaît que ce n’est pas lui qui a pris cette décision, bien qu’il ait fini par l’accepter.

Lorsque l'OM a annoncé la tenue d'une conférence de presse ce vendredi à 14h, à la surprise générale, les interrogations étaient grandes concernant la raison pour laquelle Pablo Longoria convoquait la presse. Mais la raison a rapidement été révélée. En effet, le président de l'OM s'est présenté en compagnie de Dimitri Payet afin d'officialiser son départ. Le numéro 10 marseillais a commenté cette situation, laissant entendre qu'il comptait honorer son bail jusqu'en 2024.

Payet annonce déjà son retour à l’OM https://t.co/EDGr8JKWYn pic.twitter.com/YFemlAjy7R — le10sport (@le10sport) July 21, 2023

«C'est pas simple à digérer mais ça a le mérite d'être honnête»

« On a toujours eu une relation franche avec le Président. On a eu une discussion bien avant la reprise de l'entraînement. Il a fait part d'une honnêteté. C'est pas simple à digérer mais ça a le mérite d'être honnête. J'ai pris du temps à réfléchir pour prendre la meilleure décision. Accepter le choix du club. Le club m'a proposé d'intégrer le club aujourd'hui. J'ai encore du ballon, du plaisir à donner à certaines personnes », confie l’international français en larmes, devant les médias, avant de poursuivre.

«Je l'aurais mal pris si on n'avait pas été correct avec moi»