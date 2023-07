Payet mis à la porte par l'OM, le vestiaire se lâche

Jean de Teyssière

C'est la fin d'une ère à l'OM. Au cours d'une conférence de presse où les larmes de Dimitri Payet ont coulé à flots, le Réunionnais a annoncé son départ de l'OM, après huit saisons à l'OM (2013-2015 et 2017-2023). Payet ne figurait pas dans les plans de Marcelino et l'OM a donc décidé de s'en séparer. Après l'annonce vient l'heure des hommages et le premier à le lui avoir rendu est Amine Harit.

Pablo Longoria avait convoqué la presse ce vendredi à 14h pour y effectuer une conférence. Le sujet n'avait pas fuité et beaucoup s'attendaient à voir l'annonce de l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais finalement, ce fut une surprise puisqu'il s'agissait de la conférence de presse d'adieu de Dimitri Payet.

« L'OM c'est ma famille, merci aux supporters »

Lors de la conférence de presse d'adieu, Dimitri Payet a eu des mots forts : « Je voulais m'excuser par rapport à mes coéquipiers et tous les messages que j'ai reçu. J'ai répondu à personne parce que je pouvais pas parler. Je voulais prendre le temps avec ma famille pour digérer ça. Je vais m'exprimer dans les prochains jours afin de m'expliquer auprès des personnes visées. Je voudrais remercier tous ceux qui ont été là. Mes coéquipiers, mes présidents, mes entraîneurs, tous ceux qui ont été là pour faire en sorte que je sois toujours bien, toujours en forme. Bien évidemment, ma famille. L'OM c'est ma famille. Merci aux supporters. »

Merci pour tout mon frère 🔟💙 @dimpayet17 — Amine Harit (@Amine_000) July 21, 2023

L'hommage d'Harit à Payet