Payet annonce déjà son retour à l’OM

L'OM devait tenir une conférence de presse ce vendredi à 14h, et la surprise était de taille puisqu'elle servait à annoncer que Dimitri Payet quittait l'OM. Le Réunionnais, au club depuis 2017 a disputé 326 matchs sous le maillot Ciel et Blanc. Lors d'une conférence de presse pleine d'émotion où les larmes de Payet ont coulé à flots, il a également annoncé qu'il pourrait revenir au club en tant que salarié à l'issue de sa carrière.

Pablo Longoria, le président de l'OM, a introduit la conférence de presse avec ces mots : « Ce n'est pas un moment facile. On a convoqué cette conférence de presse pour annoncer qu'on a décidé de ne pas continuer l'aventure avec Dimitri Payet. Ça a été beaucoup de semaines de discussions. On a décidé de séparer nos chemins. Dimitri, tu es une part très importante de ce club, tu as inspiré de nombreux supporters. On a partagé de bons moments, mais même dans les moments de difficulté, tu as aidé le club. Si je dois te définir en deux mots, je dirai génie et talent. »

«J'aimerais continuer à jouer»

Entre deux sanglots, Dimitri Payet a évoqué son futur et son envie de ne pas prendre tout de suite sa retraite, lui qui est aujourd'hui âgé de 36 ans : « J'aimerais continuer à jouer. Je sors d'une saison très difficile en termes de temps de jeu. Je veux retrouver du plaisir sur un terrain. »

«Mais on a discuté de l'après-carrière et le fait d'intégrer le club dès la fin de ma carrière»