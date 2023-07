L'OM doit boucler un transfert en urgence, c'est la panique à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec l'arrivée de Marcelino sur son banc, l'OM doit revoir ses plans sur le mercato. Notamment en ce qui concerne le poste de latéral droit où Jonathan Clauss, plus à l'aise en tant que piston, est pour l'instant le seul joueur disponible. Dans cette optique, Pablo Longoria aurait relancé deux vieux dossiers.

Le mercato de l'OM est enfin lancé. Après Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui va s'engager avec le club phocéen dans les prochaines heures. Mais l'OM ne s'arrêtera pas en si bon chemin et devra également offrir à Marcelino au moins un nouveau latéral droit.

L'OM obligé de relancer de vieux dossiers ?

Et pour cause, avec le départ d'Issa Kaboré, dont le prêt a pris fin, l'OM se retrouve avec le seul Jonathan Clauss pour animer le couloir droit de sa défense. Bien insuffisant d'autant plus que l'ancien Lensois est plus à l'aise dans un rôle de piston plutôt que de latéral. Par conséquent, face à l'urgence de la situation, Pablo Longoria aurait décidé de relancer deux anciennes pistes. Alors qu'Il Messaggero révélait un possible retour à la charge pour Rick Karsdorp (AS Roma), Tuttomercatoweb assure que Joakim Maehle (Atalanta) est lui aussi toujours dans le viseur de l'OM.

