Mercato : Payet en guerre avec l’OM, un séisme se prépare

Jean de Teyssière

L'Olympique de Marseille prépare sa saison qui va commencer très tôt avec le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions dans un peu moins de trois semaines. Après Renan Lodi et Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang devrait rapidement suivre et rejoindre ses coéquipiers en Allemagne, où ils sont en stage de présaison. Un stage qui se déroule sans Dimitri Payet, resté à Marseille, et avec qui le torchon brûle sérieusement.

Le mercato de l'OM se déroule pour l'instant sur un rythme tranquille avec seulement deux arrivées officialisées depuis le 10 juin, date d'ouverture du mercato estival. Seuls les anciens joueurs de l'Atlético de Madrid, Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi ont fait leur apparition dans le groupe marseillais, actuellement en stage en Rhénanie-du-Nord Westphalie lundi dernier. Ils devraient être rejoints par la troisième recrue de l'été, Pierre-Emerick Aubameyang tandis que pour l'une des légendes de l'OM, la présaison débute très mal.

Payet non présent au stage de l'OM

Lundi 17 juillet, les joueurs de l'OM se sont envolés pour l'Allemagne afin d'y effectuer le stage de présaison en compagnie de leur nouvel entraîneur, Marcelino. Après avoir été une pièce maîtresse de Jorge Sampaoli, Dimitri Payet a ensuite été sérieusement déclassé par Igor Tudor. Avec Marcelino, l'horizon pouvait s'éclaircir pour le Réunionnais mais il n'a finalement pas pris part au stage. Le communiqué du club avait informé ses supporters : « pour des raisons personnelles, il n'a pas pu partir en stage en même temps que le reste du groupe. Le joueur restera à Marseille ces prochains jours avec les siens. »

Quid de son avenir ?