Mercato : Ils l’annoncent, c’est le jackpot pour l’OM !

Depuis le début du mercato, l’OM a mis la main sur Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi. Il se pourrait que la prochaine recrue marseillaise soit Pierre-Emerick Aubameyang. Et alors que sa venue pose question au vu de sa saison délicate à Chelsea, l’OM et ses supporters peuvent espérer beaucoup du Gabonais selon ses anciens coachs notamment. Tour d’horizon.

Après Mario Balotelli et Alexis Sanchez, l’OM semble être sur le point de boucler la venue d’un nouvel attaquant de pointe de renom. Dix ans après son départ de l’ASSE pour le Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang se serait mis d’accord avec les dirigeants de l’OM pour un contrat de trois saisons avec un salaire « haut de gamme » à en croire les informations communiquées par La Provence . Selon L’Équipe , l’OM devrait témoigner de son arrivée en tant qu’agent libre, le clan Aubameyang et Chelsea ayant trouvé un terrain d’entente pour une rupture à l’amiable de son contrat courant jusqu’en juin 2024. Bien qu’il n’ait pas connu une saison facile à Chelsea où il n’a pas joué les premiers rôles, l’OM peut se rassurer, il va faire du bien au club phocéen selon Omar da Fonseca.

L’OM boucle le coup Aubameyang, il va surprendre !

Par le biais d’une interview accordée à La Provence dans ses colonnes du jour ce jeudi, Omar da Fonseca s’est attardé sur le dossier Pierre-Emerick Aubameyang et ce qu’il va apporter à l’OM dans le jeu et en dehors des terrains dès lors que son transfert aura été officialisé à l’Olympique de Marseille. « Il a une carte de visite, il arrive avec un statut et du vécu. A Chelsea, c’était la pagaille. Aubameyang à Marseille, c’est très très bien. Il peut faire quelque chose. Je le considère comme un optimiste du but et du jeu. C’est quelqu’un qui sourit beaucoup, même lorsqu’il loupe. Il n’est pas prétentieux, il ne fait pas de gestes. Ses coéquipiers ont envie de le suivre. Il inspire l’optimisme, le fait qu’il pourra marquer des buts. Il fait du bien au foot. C’est une belle opportunité, un mec motivant ».



Concernant son passage réussi de six mois au FC Barcelone de janvier à juin 2022, Aubameyang a bluffé Da Fonseca, spécialiste de la Liga qu’il commente pour beIN SPORTS , en avouant avoir découvert des facettes « plus larges » . « Un joueur gazelle, pas un poids lourd. Il a pu montrer des gammes de remiseur. Il m’a surpris là-dessus, parce que ce n’est pas un pivot et il avait cette résistance dos au but. Il a marqué des buts, il a été bon et a aidé ».

Avec Aubameyang, l’OM a recruté «un tueur» selon le sélectionneur du Gabon

Cela ne semble plus être qu’une question de temps pour que l’annonce de l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM pour les trois prochaines saisons. L’Olympique de Marseille tiendrait la pièce manquante du puzzle de Marcelino, nouveau coach du club phocéen, qui cherchait un joueur doté des caractéristiques d’Aubameyang pour le jeu qu’il prône. C’est du moins l’information communiquée par Patrice Neveu, sélectionneur du Gabon, à L’Équipe :



« Marcelino est un entraîneur qui pratique un football offensif avec un jeu assez direct, donc il aura besoin de joueurs de profondeur, et ça correspond bien au profil de Pierre-Emerick. Il ne faut pas oublier non plus sa grande qualité de finisseur. Je crois qu’on ne se rend pas vraiment compte en France, mais devant le but, c’est un tueur ! Je trouve d’ailleurs que sa carrière n’est pas reconnue à sa juste valuer : on oublie un peu vite ses saisons à Dortmund et à Arsenal. Comme tous les buteurs, il fonctionne par cycles et parfois ça s’est un peu moins bien passé, mais il a marqué plus de 300 buts depuis ses débuts. Et puis, il a beaucoup d’autres atouts : il se déplace très bien tactiquement, il peut jouer dans l’axe ou sur un côté, il défend bien aussi ».



Et les supporters marseillais peuvent se rassurer. Malgré sa faible activité la saison passée à Chelsea et ses 34 printemps, Pierre-Emerick Aubameyang devrait tout de même faire des merveilles à l’OM. « Vous l’avez vu récemment ? Il a 34 ans, Ok, mais il est toujours aussi fit. (…) C’est un vrai footeux, qui marche au challenge et il en a un beau devant lui à l’OM. Je suis certain que le public peut le porter, à condition que les supporters soient un tout petit peu patients avec lui. Il lui suffit d’une bonne préparation, de reprendre le rythme, et le public reverra Pierre-Emerick faire des saltos pour fêter ses buts. Il a encore les reins solides, ne vous inquiétez pas ».

Un bref passage au Barça qui a ravi Xavi : «C'est un trésor»

En septembre dernier, juste après l’annonce du départ de Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea, Xavi Hernandez lui rendait hommage en conférence de presse. L’entraîneur du FC Barcelone qui a eu le Gabonais sous ses ordres de janvier à juin 2022, n’a pas manqué de souligner l’apport conséquent d’Aubameyang en si peu de temps, en se disant même désolé de son départ. « Concernant Aubameyang, je suis désolé car il nous a beaucoup aidés sur et en dehors du terrain. Il est merveilleux. Les statistiques sont extraordinaires, en tant que personne, c'est un trésor, toujours avec le sourire. (Son départ) C'était une opportunité pour lui et pour le club. Tout le monde a été satisfait, mais je suis désolé ».

A Arsenal, Aubameyang a atteint sa forme parfaite selon Arteta

Il n’y a pas qu’au FC Barcelone que Pierre-Emerick Aubameyang a laissé un bon souvenir. Ce fut pareil à Arsenal, bien que la séparation ne se soit pas bien passée en raison des sanctions disciplinaires mises en place par Mikel Arteta. En revanche, le coach des Gunners a tenu en octobre 2021 des propos élogieux envers l’attaquant qui va débarquer à l’OM :



« Je n'ai jamais vu Auba transmettre ce qu'il fait maintenant. En dehors des buts, de la célébration quand ils mettent le ballon au fond des filets, vous avez vu la façon dont il court ? L'objectif qu'il a de presser le ballon, et quand il le prend, son mouvement, son lien, la façon dont il mène le jeu - c'est là qu'il change le reste, pas quand il est statique et qu'il met le ballon au fond des filets. Je préfère cet Auba. Pour moi, c'est un déclic. C'est une combinaison qui lui permet de réaliser que son rôle doit aller bien au-delà ».

Tuchel : «Un joueur fantastique», l’OM peut exulter