C’est terminé, l’OM dit non à une star !

Alexis Sanchez pourrait n’avoir fait qu’une pige à l’OM. Ne disposant plus de contrat, l’attaquant chilien a quitté Marseille et ne devrait pas y revenir avec l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang et en raison des nouveaux plans du comité de direction.

Entre Alexis Sanchez et l’OM, le mariage pourrait bien n’avoir duré qu’un an. Arrivé libre de tout contrat de l’Inter à l’été 2022, le Chilien n’a toujours pas renouvelé son bail à Marseille et dispose du statut d’agent libre. La presse turque évoque une éventuelle venue de l’ancien d’Arsenal à Galatasaray notamment.

Aubameyang arrive, clap de fin pour Sanchez ?

Et alors que Pierre-Emerick Aubameyang devrait signer un contrat de trois saisons à l’OM d’après La Provence, le dossier Alexis Sanchez se compliquerait grandement du côté de Marseille. L’Équipe annonce même qu’il serait peu probable à ce jour que Sanchez appose sa signature sur un nouveau contrat à l’Olympique de Marseille. D’autant plus qu’il aurait une offre entre les mains depuis plus d’un mois à présent.

L’OM et Marcelino ont tourné la page Sanchez