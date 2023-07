Mercato : Coup de maître avorté pour l’OM ?

Thomas Bourseau

En perdition à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang se serait déjà mis d’accord avec l’OM sur les contours de son potentiel futur contrat. Cependant, le club phocéen serait finalement obligé de faire une offre de transfert aux Blues. Explications.

Alexis Sanchez est sur le départ. Son contrat ayant expiré le 30 juin dernier, le Chilien ne serait absolument pas proche d’une prolongation de contrat. Pire, la presse turque a révélé en ce début de semaine un éventuel départ pour Galatasaray. Afin de combler le vide laissé par l’un des joueurs phares de sa saison, l’OM aurait avancé ses pions pour le recrutement de Pierre-Emerick Aubameyang.

Accord trouvé pour Aubameyang

D’après les informations divulguées par RMC Sport, l’ensemble de l’institution marseillaise serait optimiste quant à l’éventuelle venue de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM. Et pour cause, un accord contractuel aurait été convenu entre l’attaquant gabonais et l’Olympique de Marseille pour un contrat de deux ou trois ans. Néanmoins, l’OM ne pourra pas faire la belle opération escomptée.

L’OM devra finalement débourser une indemnité de transfert pour Aubameyang