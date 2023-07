Mercato : Une star débarque à l’OM... pour 0€ !

Alors que l’OM cherche encore du renfort en attaque, le dossier Pierre-Emerick Aubameyang touche au but. Le club olympien serait enfin parvenu à convaincre Chelsea de libérer l’international gabonais de sa dernière de contrat. Aubameyang devrait passer sa visite médicale en Allemagne où se trouve le groupe marseillais.

L’OM attend toujours la décision d’Alexis Sanchez. En fin de contrat le 30 juin dernier, l’international chilien n’a pas encore communiqué sa décision au club olympien. Pablo Longoria s’est donc activé pour travailler sur d’autres pistes dont une très prestigieuse : Pierre-Emerick Aubameyang.

Barré par la concurrence à Chelsea, l’international gabonais n’entre pas dans les plans de Mauricio Pochettino. L’OM discutait encore avec les Blues pour trouver un accord financier mais une solution a été trouvée. D’après les informations de GOAL , l’OM aurait convaincu Chelsea de libérer Pierre-Emerick Aubameyang. L’ancien joueur du FC Barcelone devrait signer pour trois saisons, l’officialisation est attendue pour ce week-end.

Pierre Aubameyang and OM plan 🔵✨◉ Travelling tonight to Germany.◉ Joining Olympique Marseille camp.◉ Medical tests scheduled on Thursday.◉ Three year contract signing, next 24h.Here we go and one more big signing for Olympique Marseille this summer. pic.twitter.com/JOfTKdQd0G