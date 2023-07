Il évite la prison… et rêve de l’OM !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

C’est la grosse surprise de la journée. Innocenté des accusations de viol et de tentatives de viol dont il faisait l’objet la semaine dernière, Benjamin Mendy vient de s’engager pour deux saisons avec le FC Lorient. En parallèle, le latéral gauche français et son entourage auraient poussé pour revenir à l’OM.

Avec les départs de Nuno Tavares et Sead Kolasinac, l’OM avait besoin de renforts sur son côté gauche. Pablo Longoria s’est activé et a bouclé le transfert de Renan Lodi en provenance de l’Atlético de Madrid, un gros coup de plus pour le président marseillais. Mais l’OM n’est pas rassasié et attend une seconde recrue à ce poste.

Benjamin Mendy rebondit à Lorient !

Dans le même temps, le FC Lorient a annoncé un coup surprise au même poste : Benjamin Mendy a signé chez les Merlus pour deux saisons. Passé par la case prison pendant quatre mois, l’ancien joueur de Manchester City vient tout juste d’être innocenté des accusations de viol et de tentatives de viol dont il faisait l’objet. Le champion du monde 2018 a donc déjà retrouvé un club après deux ans sans jouer le moindre match.

Benjamin Mendy signe deux ans au FC Lorient. Le communiqué ➡️ https://t.co/upslF01fWp pic.twitter.com/KzuQSLVD4f — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) July 19, 2023

Il voulait revenir à l’OM