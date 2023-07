OM : Une fake news est dénoncée sur le mercato

Hugo Chirossel

Avec l’arrivée sur son banc de Marcelino et le départ d’Alexis Sanchez, dont la prolongation est au point mort, l’OM est à la recherche d’un voire plusieurs attaquants sur le marché des transferts. En ce sens, Pierre-Emerick Aubameyang se rapproche sérieusement de la cité phocéenne ces derniers jours. La rumeur Michy Batshuayi quant à elle ne serait pas d'actualité.

Sauf retournement de situation, l’OM semble très proche d’enregistrer sa troisième recrue lors de ce mercato estival. Après Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, arrivés en provenance de l’Atlético de Madrid, c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui se rapproche de plus en plus d’un transfert en direction de Marseille.

L’OM doit s’entendre avec Chelsea pour Aubameyang

Arrivé à Chelsea l’été dernier, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2024, l’attaquant âgé de 34 ans n’entre pas dans les plans des Blues pour la saison à venir. Comme l’indique La Provence , Pierre-Emerick Aubameyang et l’OM seraient déjà d’accord pour un contrat de trois ans. Toutefois, Chelsea demanderait une indemnité de transfert pour se séparer du Gabonais, qui pourrait s’élever à 6M€ d’après le quotidien régional. Mais avec le départ plus que probable d’Alexis Sanchez, dont la prolongation se fait toujours attendre, l’OM cherche plusieurs attaquants sur le marché des transferts.

Un retour de Batshuayi n’est pas à l’étude