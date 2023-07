Une star arrive à l’OM, une surprise est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM serait sur le point de frapper un gros coup. A la recherche d'un renfort offensif, le club marseillais devrait boucler l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Selon la journaliste Anna Carreau, l'international gabonais présente des qualités évidentes, malgré son âge avancé. Mais Marcelino ne devrait pas l'utiliser dans un rôle de pur numéro neuf.

Il pourrait être l'un des gros coups de l'OM. Président du club marseillais, Pablo Longoria serait tout proche de boucler l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. L'international gabonais aurait déjà donné son accord pour signer un contrat de trois ans. Désormais, Longoria règle les ultimes détails avec Chelsea. Malgré ses 34 ans, Aubameyang a de beaux restes comme l'indique Anna Carreau. Journaliste pour So Foot, elle annonce que le joueur reste l'un des tous meilleurs à son poste.

« Il a montré qu’il avait encore des qualités de top 9 »

« Il a vraiment laissé de bonnes impressions à Barcelone, qu’il s’agisse de son comportement sur et en-dehors du terrain. Il s’est intégré extrêmement vite, a marqué des buts importants et avait un rôle de grand frère avec certains jeunes du groupe. Même s’il était arrivé en manque de rythme, il a vite récupéré et a montré qu’il avait encore des qualités de top 9 » a-t-elle déclaré au Phocéen. Mais selon la journaliste, Aubameyang ne devrait pas évoluer au poste d'avant-centre sous les ordres de Marcelino.

Aubameyang ne devrait pas évoluer au poste d'avant-centre