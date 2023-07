Le PSG lâche l'affaire pour ce transfert XXL

Axel Cornic

Longtemps annoncé comme la grande priorité de Luis Campos, qui l’avait recruté au LOSC par le passé, Victor Osimhen ne devrait pas rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. La star nigériane semble en effet être trop chère pour le moment, puisque le Napoli réclamerait entre 180 et 200M€ pour la laisser filer... et au PSG on connait le président Aurelio De Laurentiis, qui n’est as réputé pour lâcher prise.

Grand acteur du troisième Scudetto de l’histoire du Napoli, Victor Osimhen n’a pas manqué de taper dans l’œil de Luis Campos. Il faut dire que le Portugais le connait très bien et c’est sur lui qu’il aurait aimé miser cet été, afin de renforcer l’attaque du PSG. Mais les espoirs parisiens se sont réduits au fil des semaines et désormais, ce dossier semble très mal embarqué.

EXCLU @le10sport : La vérité sur le dossier gardien de but au PSGDonnarumma ✅Keylor Navas 🔜Bounou ❌Lloris ❌https://t.co/8o5KPE0rTL — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 18, 2023

Campos voulait Osimhen

Plusieurs médias en Italie ont en effet annoncé ces dernières heures que Victor Osimhen ne devrait pas quitter le Napoli. Revenu de vacances, l’attaquant a d’ailleurs été aperçu en compagnie de son agent ainsi que d’Aurelio De Laurentiis, afin de discuter d’une prolongation. A noter que dans son nouveau contrat, l’ancien du LOSC pourrait bénéficier d’une clause de départ autour des 120M€.

Le PSG aurait lâché l’affaire depuis des semaines