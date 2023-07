Vente OM : L’Arabie Saoudite vend la mèche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton sur la vente de l'OM. Vendredi dernier, de nombreux médias saoudiens ont évoqué une vente imminente du club marseillais. Le PIF serait sur le point de s'installer au sein de la cité phocéenne. Et ce n'est pas le journaliste Thibaud Vézirian, qui dira le contraire.

« Urgent : Le Royaume d’Arabie Saoudite, représenté par le Fonds d’investissement public (PIF), est sur le point de racheter un club français, Marseille. » Ce vendredi, le média saoudien SkySport a été le premier à lâcher cette bombe. Une information reprise, mais très peu confirmée par les médias. Le 10Sport.com avait déjà évoqué un intérêt de l'Arabie Saoudite pour l'OM, qui pourrait donc passer sous pavillon saoudien.

« Les médias et hommes d’affaires saoudiens ont été plus clairs que d’habitude… »

Journaliste, Thibaud Vézirian s'est exprimé sur ce dossier. « Il faut toujours prendre de la hauteur avec ce dossier, ça part souvent dans tous les sens et c’est régulièrement orchestré pour désinformer. Mais vendredi, c’était différent. Les médias et hommes d’affaires saoudiens ont été plus clairs que d’habitude… » a-t-il déclaré, semant quelques indices au cours de son live sur Twitch. En effet, en scrutant les documents officiels de l'OM, il a noté que Frank McCourt apparaissait en tant qu’ « ancien bénéficiaire du 16/10/2016 au 12/06/2023 » . Alors le patron a-t-il quitté le navire ?

McCourt sur le point d'abandonner Marseille ?