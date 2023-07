Un grand attaquant arrive à l’OM, du lourd est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec le départ désormais quasi-certain d’Alexis Sanchez, l’OM s’active pour renforcer son secteur offensif. Le transfert d’Iliman Ndiaye, qui semblait pourtant en bonne voie, devrait capoter, ce qui pousse Pablo Longoria à revoir ses plans. Dans cette optique, Pierre-Emerick Aubameyang se rapproche de l’OM. Un très joli coup pour les Marseillais.

Entre le départ d'Alexis Sanchez, le rebondissement pour le transfert d’Iliman Ndiaye et l'arrivée d'un entraîneur qui évolue dans un système à deux attaquants, l'OM est dans l'obligation de se renforcer dans le secteur offensif. C'est ainsi que Pablo Longoria serait sur le point de boucler le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang qui sort d'une saison plus que compliquée à Chelsea. Et selon Anna Carreau, spécialiste du football espagnol, l'OM va réaliser un très joli coup.

«Il a vraiment laissé de bonnes impressions à Barcelone»

« Le Barça avait besoin de vendre en raison du fair-play financier et l’accord qu’il avait avec le club fait qu’il avait signé un contrat pour un salaire très bas la première saison, mais beaucoup plus élevé sur la deuxième. Donc quand Chelsea s’est présenté, le Barça a tout fait pour qu’il y aille et il a fini par accepter. Même si la vie barcelonaise lui plaisait particulièrement et qu’il serait bien rester (…) Il a vraiment laissé de bonnes impressions à Barcelone, qu’il s’agisse de son comportement sur et en-dehors du terrain. Il s’est intégré extrêmement vite, a marqué des buts importants et avait un rôle de grand frère avec certains jeunes du groupe. Même s’il était arrivé en manque de rythme, il a vite récupéré et a montré qu’il avait encore des qualités de top 9 », explique la journaliste de So Foot dans des propos accordés au Phocéen .

«Il aurait le rôle qu'avait Iñaki Williams»