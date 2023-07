Il claque la porte de l’OM et se lâche totalement

Thibault Morlain

Avec l’arrivée de Renan Lodi, l’OM a en partie réglé son problème au poste d’arrière gauche. En effet, le club phocéen n’avait plus aucune solution suite aux départs de Nuno Tavares et Sead Kolasinac. Le Bosnien, arrivé au terme de son contrat, n’a pas voulu prolonger, préférant claquer la porte et signer avec l’Atalanta Bergame. Kolasinac s’est d’ailleurs lâché concernant sa signature en Italie.

Du côté de l’OM, on attend toujours d’avoir une réponse d’Alexis Sanchez sur son avenir. Le Chilien est arrivé au terme de son contrat et pour le moment, aucune décision n’a été prise. Sead Kolasinac n’a lui en revanche pas attendu longtemps… Le Bosnien a d’ailleurs même pris l’OM au dépourvu. Alors que le club phocéen s’attendait à prolonger le défenseur, ce dernier a préféré se diriger vers un nouveau challenge. Libre, Kolasinac a donc quitté l’OM pour rejoindre l’Italie et l’Atalanta Bergame.

« Avec l’Atalanta, j’ai tout de suite eu le bon feeling »

Désormais en Italie, Sead Kolasinac a pris la parole pour parler de son choix de quitter l’OM afin de rejoindre l’Atalanta Bergame. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport , l’ex-Olympien a confié : « Ça n’a pas été facile de quitter Marseille, mais avec l’Atalanta, j’ai tout de suite eu le bon feeling. Pour moi, les sensations sont fondamentales avant de faire un choix. Pendant longtemps, j’ai voulu jouer en Serie A et maintenant, j’en ai l’opportunité. Je pense que l’Atalanta est l’environnement idéal pour le faire et puis j’ai été impressionné par les infrastructures. Tout est fantastique ».

« Grâce à Igor Tudor… »