Mercato - PSG : Une star du Real Madrid se lâche sur Kylian Mbappé

En fin de contrat avec le PSG dans une saison, Kylian Mbappé a indiqué à ses dirigeants qu’il ne souhaitait pas prolonger. Le club de la capitale a donc pris une décision forte : soit Mbappé prolonge, soit il est vendu. Mais le dernier mot reviendra au joueur, même si les appels du pied se multiplient, surtout au Real Madrid.

Revenu lundi à l’entraînement avec ses coéquipiers, Kylian Mbappé n’est toujours pas fixé sur son avenir. L’attaquant du PSG a confié à plusieurs reprises son envie de poursuivre l’aventure avec le club de la capitale, lui qui a encore un an de contrat. Mbappé a surtout indiqué à ses dirigeants qu’il ne souhaitait pas prolonger son bail avec Paris, de quoi vexer Nasser Al-Khelaïfi qui ne s’attendait pas à un nouveau feuilleton cet été.

Le PSG pose un ultimatum à Mbappé

Résultat, face à une telle situation, le PSG a pris ses responsabilités. A l’heure actuelle, Kylian Mbappé est face à un ultimatum : soit il prolonge son contrat, soit le PSG le vend cet été. Une décision forte, même si la décision finale reviendra à Mbappé, lui qui a toujours un an de contrat. L’international français a son destin entre ses mains. Pendant ce temps, le Real Madrid continue ses appels du pied, même si l’arrivée de Mbappé semble prévue pour 2024.

«J'espère que Mbappé viendra»